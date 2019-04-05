Путин не стал обсуждать с Нетаньяху совместное открытие крымской синагоги

На прошедших переговорах президентов Израиля и России не поднималась тема приезда Биньямина Нетаньяху вместе с Путиным на открытие синагоги в Крыму.

Как передаёт корреспондент РИА "Новый День», об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Эта тема не затрагивалась», – заявил Дмитрий песков, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним, 18 марта, во время разговора с «представителями общественности» Крыма в Симферополе, Путин предложил пригласить израильского премьера на открытие крымской синагоги.

Стоит отметить, что сама идея возникла спонтанно, после жалобы главного раввина Крыма Бенджамина Вольфа на нехватку средств для достройки нового культового здания. Путин тогда отшутился, выразив уверенность, что деньги у еврейского сообщества в Крыму как-нибудь найдутся.

До этого, в ходе той же встречи, президент сообщил, что пригласил Тайипа Эрдогана на открытие новой соборной мечети в Крыму, и турецкий президент уже дал согласие.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 05.04.19

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