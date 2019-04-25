Путин дал конкретное поручение для подготовки визита Эрдогана в Крым

Президент РФ Владимир Путин поручил продумать формат визита президента Турции Реджепа Эрдогана на открытие новой соборной мечети в Крыму.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», президент ждёт доклада от главы МИД РФ по этому вопросу к 1 июня текущего года.
Проручение главы государства опубликовано на сайте Кремля. Открытие соборной мечети запланировано на конец 2019 года.
«МИД России с участием заинтересованных религиозных организаций рассмотрит формат возможного визита в Российскую Федерацию президента Турецкой Республики для участия в открытии Соборной мечети в г. Симферополе», – говорится в тексте документа.
Напомним, 18 марта во время встречи с «крымской общественностью» в Симферополе президент РФ сообщил, что пригласил Тайипа Реджепа Эрдогана на открытие новой соборной мечети в Крыму, и турецкий президент уже дал согласие.
Как сообщал «Новый День», ранее Путин не стал обсуждать с Нетаньяху совместное открытие крымской синагоги.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 25.04.19
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