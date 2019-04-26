Эрдоган подождёт: открытие Соборной мечети в Крыму откладывается

Строительство большой Соборной мечети на въезде в Симферополь со стороны Ялты перенесено на апрель будущего года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Бальбеку поручено следить за ходом строительных работ.

«Открытие Соборной мечети состоится 21 апреля 2020 года. Этот день является символичным, так как 21 апреля 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом реабилитировал крымские народы. Соборная мечеть Крыма станет самым большим мусульманским культовым объектом в восточной Европе», – цитирует депутата РИА Новости.

Как известно, ранее планировалось, что открытие новой Соборной мечети в Симферополе, возведение которой находится под особым вниманием президента РФ, должно было состояться в апреле текущего года, однако было перенесено предположительно на осень. Теперь сроки вновь сдвинули – ровно на год от первоначально планируемой даты – 21 апреля.

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин поручил продумать формат визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Крым на открытие новой соборной мечети в Крыму.

Сообщалось, что президент ждёт доклада от главы МИД РФ по этому вопросу к 1 июня текущего года.

«МИД России с участием заинтересованных религиозных организаций рассмотрит формат возможного визита в Российскую Федерацию президента Турецкой Республики для участия в открытии Соборной мечети в г. Симферополе», – говорилось в тексте документа.

Напомним, 18 марта во время встречи с «крымской общественностью» в Симферополе президент РФ сообщил, что пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана на открытие новой соборной мечети в Крыму, и турецкий президент уже дал согласие.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.04.19

Крымчан предупредили о введении налога для самозанятых. / «Должен быть профессионал во всех смыслах»: в Москве обсуждают изменение структуры власти в Крыму. / В Крыму заявили о снижении цен на отдых, туристы опровергают. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»