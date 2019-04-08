Откаты на дебатах: аренду киевского стадиона «Олимпийский» подняли в шесть раз

Стоимость дебатов кандидатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК «Олимпийский» подскочила для украинского бюджета в шесть раз, до шести миллионов долларов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель правления НОТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины) Зураб Аласания.

Первоначальную стоимость аренды в один миллион долларов анонсировал три дня назад тоже Аласания.

«Основные вещи – это аренда стадиона. Его нужно будет арендовать минимум на два дня, чтобы все это устроить и построить там сцену. Далее зависит от самих сцен, где будет их расположение, какие экраны там будут, освещение, озвучивание и так далее. Вместе все это потянуло примерно на 5,9 миллионов», – оправдывается госчиновник.

Кроме того, Аласания заявил, что придётся еще заплатить телеканалам за трансляцию согласно прайсам политической рекламы.

«Это отдельные суммы, которые я посчитать не могу. В ЦИК лежат эти прайсы, они неизменны уже и дополнительно это может быть еще 6 миллионов», – насчитал глава НОТУ.

Между тем, Зеленский и Порошенко затеяли спор о дате проведения предвыборных дебатов. Порошенко настаивает, чтобы они прошли на пять дней раньше.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.04.19

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