Магические числа: Порошенко выставил ультиматум Зеленскому по дате и времени дебатов на стадионе

Штаб действующего президента Украины объявил, что кандидат Порошенко готов встретиться для открытых дебатов с оппонентом на НСК «Олимпийский» в 14 часов 14 минут 14 апреля – и ни в какое другое время.

Как сообщал «Новый День», ранее Зеленский настаивал на проведении мероприятия 19 апреля.

В штабе Порошенко подчеркнули, что встреча 19 апреля не отменяется, но пройдёт в формате теледебатов, в соответствии с законом, на Общественном телевидении в 20:00.

«Петр Порошенко прибудет на дебаты с Владимиром Зеленским 14 апреля в 14 часов 14 минут на НСК «Олимпийский». И еще раз настойчиво повторяет свое приглашение к Зеленскому не бояться дебатов, не избегать – прийти и за неделю до выборов в прямой трансляции, на глазах у всего общества раскрыть свою неизвестную позицию по актуальным вопросам, стратегии развития Украины», – заявил спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, не пояснив, в чём заключается особая магия подобного сочетания цифр.

Вместе с тем, Медведев добавил, что кандидатам можно встретиться на стадионе и 19 апреля, однако не вместо теледебатов на Общественном ТВ.

Между тем, стадион «Олимпийский» получил запросы на проведение дебатов от Владимира Зеленского только на 19 число, а от Петра Порошенко и на 14, и на 19 апреля.

Как сообщал «Новый День», стоимость дебатов кандидатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК «Олимпийский» подскочила для украинского бюджета в шесть раз, до шести миллионов долларов.

Об этом заявил председатель правления НОТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины) Зураб Аласания.

Первоначальную стоимость аренды в один миллион долларов анонсировал три дня назад тот же Аласания.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.04.19

Украина обойдется без российской стеклотары: Киев расширил список санкций. / В Крыму нашли новый источник воды – можно получать до 300 млн кубов в год. / Совфед официально пригрозил НАТО войной за Керченский пролив. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»