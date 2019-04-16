Порошенко, Зеленский и НСК «Олимпийский» ударили по рукам

Руководство стадиона «Олимпийский» в Киеве заключило трёхстороннее соглашение с предвыборными штабами Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Об этом рассказал на брифинге глава предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев.

«Сегодня утром было заключено трехстороннее соглашение, подписанное НСК «Олимпийский», представители избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Это – трехсторонний договор об аренде стадиона на вечер 19 апреля», – сообщил он.

По словам Медведева, 16 апреля представители штабов обсудят детали предстоящих дебатов.

«Наши представители собираются обсуждать регламент этих дебатов. Пока у нас разные видения: одна сторона настроена на шоу, мы – на проведение полноценной дискуссии», – заявил глава штаба Порошенко и добавил, что это должна быть «содержательная несколькочасовая дискуссия, а не феерическое шоу».

Напомним, ранее штаб действующего президента Украины склонял кандидата оппонентов к дебатам на НСК «Олимпийский» в 14 часов 14 минут 14 апреля – и ни в какое другое время.

В штабе Порошенко подчеркивали, что встреча 19 апреля не отменяется, но пройдёт в формате теледебатов, в соответствии с законом, на Общественном телевидении в 20:00.

Однако Зеленский не явился на дебаты, и в результате Порошенко разговаривал сам с собой перед пятью тысячами своих сторонников.

Как сообщал «Новый День», стоимость дебатов кандидатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК «Олимпийский» подскочила для украинского бюджета в шесть раз, до шести миллионов долларов.

Об этом заявил председатель правления НОТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины) Зураб Аласания.

Первоначальную стоимость аренды в один миллион долларов анонсировал немногим ранее тот же Аласания.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.04.19

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