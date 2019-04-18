В России покажут прямую трансляцию дебатов Порошенко и Зеленского

Российские телеканалы покажут в прямом эфире намеченные на завтра дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК «Олимпийский» в Киеве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявило руководство трёх телеканалов и одного видеоагентства.

Так, Russia Today организует трансляцию «поединка» на сайте RT Russia. Об этом рассказала главред канала Маргарита Симоньян. Кроме того, по её словам, к прямому показу подключится и видеоагентство Ruptly, входящее в состав RT. Симоньян пообещала, что будет обеспечен синхронный перевод на русский.

Телеканал «Дождь» также не собирается отказываться от прямого репортажа со стадиона. Исполнительный продюсер Светлана Гуляева заявила, что «на телеканале в пятницу будет большой спецэфир и прямая трансляция дебатов с переводом».

Сообщается, что транслировать дебаты намерен и канал «Россия 24».

Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что с интересом ждёт начала дебатов между Порошенко и Зеленским, но затруднился сказать, будет ли их смотреть Владимир Путин.

Напомним, дебаты между Зеленским и Порошенко должны состояться 19 апреля в 19:00 на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Украинские правоохранители сообщили, что ожидается более 60 тысяч зрителей.

Как сообщал «Новый День», позавчера руководство стадиона «Олимпийский» в Киеве заключило официальное трёхстороннее соглашение с предвыборными штабами Петра Порошенко и Владимира Зеленского о проведении дебатов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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