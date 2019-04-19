Всё ради власти: Порошенко додумался до инсценировки покушения на себя в ходе дебатов

В Управлении государственной охраны (УГО) Украины в преддверие второго тура президентских выборов, назначенного на 21 апреля, рассматривают сценарий организации инсценировки покушения на нынешнего украинского лидера Петра Порошенко во время дебатов с комиком Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Strana.ua со ссылкой источник в УГО.

По сведениям собеседника издания, данный план может быть реализован перед прибытием Порошенко на стадион «Олимпийский» либо прямо на стадионе. Цель операции – создать ореол жертвенности вокруг Порошенко накануне воскресного голосования и обвинить в агрессивных действиях сторонников Зеленского.

Примечательно, на украинском телевидении дважды за последние сутки поднималась тема покушения на кандидатов в президенты. Таким образом, наблюдается «разогрев» этой темы, отмечает издание. В частности, накануне в эфире программы «Право на власть» приглашенный в студию журналист Дмитрий Гордон высказал опасение, что на стадионе может произойти теракт и дал совет Зеленскому не идти на дебаты.

О подготовке инсценировки покушения на Порошенко во время дебатов кандидатов в президенты также рассказал блогер Анатолий Шарий. По его данным, действо будет выглядеть как «месть» со стороны депутата Верховной рады Надежды Савченко за незаконный арест. «Савченко выходит на свободу, Рубан выходит на свободу… Умная голова решает использовать эту ситуацию», – сообщил Шарий в своем видеооблоге на YouTube. По его информации, по одному из планов взрывчатку собираются заложить в секторе «Олимпийского», который поддерживает Порошенко, чтобы это выглядело как покушение на него.

Другой рассматриваемый вариант предполагает стрельбу из миномета по стадиону из кузова автомобиля. Шарий рассказал, что об этом говорит факт выезда на стадион «Олимпийский» двух офицеров (ВСУ – прим. ред.), которые по своей специальности являются арткорректировщиками и которые могут выбрать удобные позиции и произвести расчеты «для произведения точного выстрела из минометного оружия с возможностью ошибки в два десятка метров».

Блогер отметил, что после провокации на стадионе планируется введение военного положения в стране с целью удержания власти у Порошенко. Впрочем, указал он, до второго тура это технически реализовать невозможно, поскольку соответствующее решение принимает парламент. В то же время Шарий полагает, что план в итоге не будет приведен в действие или его реализации помешает МВД Украины.

Как сообщал «Новый День», дебаты между Зеленским и Порошенко должны состояться 19 апреля в 19:00 на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Украинские правоохранители сообщили, что ожидается более 60 тысяч зрителей. На футбольном поле вместо ворот установили две сцены, зрители разместятся на двух трибунах. Стоит отметить, что стадион с утра оцепили силовики, к арене подогнали автозаки.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун посоветовала Порошенко и Зеленскому не пить спиртное перед дебатами, так как даже небольшая доза алкоголя не поможет справиться со стрессом, а только усилит его и спутает мысли.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 19.04.19

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