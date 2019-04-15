Порошенко придумал, как сорвать выборы

Второй тур выборов президента Украины может не состояться по техническим причинам из-за сознательных действий кандидата Порошенко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в штабе Владимира Зеленского, опубликовав соответствующий пост в Фейсбуке.

«В некоторых регионах сейчас большой недобор людей в участковые комиссии. Это может свидетельствовать о попытках сорвать выборы как в конкретных городах, так и по всей стране. Сейчас у нас есть информация, что такая ситуация зафиксирована в Днепропетровской, Одесской, Луганской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской областях и в Киеве», – говорится в сообщении штаба.

Недобор членов участковых комиссий возник по причине абсолютно недостаточного количества поданных заявок со стороны штаба Порошенко.

«Малое количество людей в участковых комиссиях может повлиять на качество проведения голосования.... если не хватает людей, их должны подать окружные комиссии собственноручно, с помощью местных органов власти. Но последние тоже этого не делают, показывая или свою несостоятельность, или умышленный саботаж процесса организации выборов», – тревожатся в «команде Зе».

О саботаже и сознательной попытке сорвать выборы заявила и экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, прямо обратившись к действующему президенту.

«Выборы – это вопрос национальной безопасности. Вам это хорошо известно. Судя по всему, вы пытаетесь их сорвать сознательно, умышленно, по договоренности с соучастниками НЕ формируя участковые избирательные комиссии. Сорвать выборы при этом все равно не получится. В соответствии с законом, даже если ОДИН участок округа даст результат- выборы состоятся (ч.9 ст.83 Закона). А вот на приговор вы себе заработаете. Статья 111 УК. Госизмена. Показания в отношении вас дадут молниеносно. Соучастников просто сотни», – написала Лукаш в своём Telegram-канале.

По словам наблюдателей, усилия штаба Порошенко, направленные на срыв выборов на большом количестве избирательных участков, могут не привести к отмене результатов голосования, однако сильно повлияют на легитимность избранного президента. Саботаж работы избирательных комиссий говорит о том, что даже в штабе действующего президента смирились с победой Зеленского.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.04.19

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