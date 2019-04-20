Порошенко задумал снять Зеленского с выборов – суд в ближайшее время

Шестой апелляционный суд Киева рассмотрит иск о снятии с регистрации кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сегодня в 21:00 по местному времени.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», иск подан адвокатом действующего президента Украины Петра Порошенко Андреем Хилько от имени собственной общественной организации «Украинская ассоциация акционеров».

Адвокат Порошенко обвиняет Зеленского в подкупе избирателей и требует отменить его регистрацию в качестве кандидата.

Блогеры в соцсетях отмечают, что с процессуальной точки зрения всё сделано грамотно. Дело в том, что суд начнётся за 11 часов до голосования. Если решение будет принято не в пользу Зеленского, то его адвокаты не успеют оспорить вердикт до открытия избирательных участков, и кандидат-шоумен будет вычеркнут из бюллетеней.

Вместе с тем, эксперты сомневаются, что судья решится на отмену регистрации Владимира Зеленского. В пользу этого мнения говорят последние громкие вердикты украинских судов, принятые против Порошенко.

Как сообщал «Новый День», ранее в штабе Владимира Зеленского заявили, что второй тур выборов президента Украины может не состояться по техническим причинам из-за сознательных действий кандидата Порошенко.

«В некоторых регионах сейчас большой недобор людей в участковые комиссии. Это может свидетельствовать о попытках сорвать выборы как в конкретных городах, так и по всей стране. Сейчас у нас есть информация, что такая ситуация зафиксирована в Днепропетровской, Одесской, Луганской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской областях и в Киеве», – заявили в штабе.

Недобор членов участковых комиссий возник по причине абсолютно недостаточного количества поданных заявок со стороны штаба Порошенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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