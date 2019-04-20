Суд отказал адвокату Порошенко в снятии Зеленского с выборов

Шестой апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении иска председателю общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андрею Хилько о снятии с регистрации кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», решение огласила председатель суда, подчеркнув, что для отмены регистрации нет оснований.

Напомним, адвокат Порошенко обвинял кандидата Зеленского в подкупе избирателей и требовал отменить его регистрацию в качестве кандидата.

Эксперты заранее сомневались, что судья решится на отмену регистрации Владимира Зеленского, отмечая, что подтверждение тому последние громкие вердикты украинских судов, принятые против Порошенко.

Ранее Избирком Украины заявил, что возможное решение суда о снятии Зеленского с выборов будет неправосудным и ЦИК откажется его выполнять.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.04.19

Порошенко задумал снять Зеленского с выборов – суд в ближайшее время. / Власти Крыма объявили элитные многоэтажки на морском берегу стратегическими объектами. / Зеленский и Порошенко вошли в раж на дебатах и попадали на колени. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»