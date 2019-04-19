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Пятница, 19 апреля 2019, 18:21 мск

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Коломойский перекупил украинские суды и объявил Порошенко своей марионеткой

Фото: скрин видео пользователя YouTube «KishkiNa»

Бывший совладелец «ПриватБанка» украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что отныне Пётр Порошенко его марионетка.

Как передаёт РИА «Новый День», дерзкое заявление олигарха прозвучало сразу после отмены судом решения кабинета Порошенко о национализации принадлежавшего Коломойскому банка.

«Он просто моя марионетка, и в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять все, что ему будет сказано. Он же считал, что кто-то его марионетка. Я считаю, что он – моя марионетка. Будет делать все, что ему говорят, чтоб искупить свою вину», – заявил Коломойский в интервью украинским журналистам и язвительно добавил: «Завтра ведь дебаты (Порошенко-Зеленский), пусть скажет, что национализация (банка) – это ошибка».

Ранее, в штабе кандидата Зеленского заявили, что вину за поражение государства в суде по делу «ПриватБанка» несёт действующий президент.

«Судебная реформа имени Порошенко в действии. Вместо того, чтобы отстаивать интересы государства, НБУ (Нацбанк Украины – «НД») проигрывает суд Приватбанку. Один вопрос: Да, кто же все-таки, марионетка Коломойского?», – иронизируют в штабе шоумена.

Между тем, сторонники Петра Порошенко бросились спасать имидж своего шефа и через многочисленных интернет-ботов продвигают всевозможные конспирологические версии, оправдывающие действующего президента.

Однако большинство известных блогеров не верят в эти версии и предлагают прозаическое объяснение.

«Прекратите писать глупости о том, что Порошенко вернул Приват Коломойскому в обмен на…. Самое вероятное объяснение произошедшего – самое простое. Судьи побежали от Порошенко к Коломойскому. От проигравшего к победителю. Тем более что им для этого даже не нужно особо нарушать закон – при национализации достаточно понарушали. А что Петр? А Петр ничего – его мнение уже никому не интересно. И, кстати, порохоботам лучше заткнуться. Потому что это и есть их «успешная судебная реформа» и «очищение банковской системы» вместе взятые», – написал, в частности, киевский блогер и главред интернет-издания «Капитал» Вячеслав Чечило, собрав большое количество лайков и одобрительных комментариев.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.04.19

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