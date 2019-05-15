Судебная вертикаль Украины перелегла под Коломойского

На Украине принято очередное судебное решение в пользу одиозного олигарха Игоря Коломойского.

Ранее, на протяжении пяти лет, украинские суды штамповали положительные вердикты по искам против опального Коломойского, инициированные его давним бизнес-конкурентом Петром Порошенко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в этот раз Верховный суд Украины подтвердил решение суда предыдущей инстанции об отмене наложенного на компанию Коломойского «Укртатнафта» штрафа в $50 миллионов.

Штраф олигарху был выписан Антимонопольным комитетом Украины.

«Кассационную жалобу Антимонопольного комитета Украины оставить без удовлетворения, а решение хозяйственного суда города Киева от 7 августа 2017 года и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 30 января 2019 года… без изменений», – сообщили в суде.

Напомним, ранее Игорь Коломойский, которого называют покровителем шоумена Владимира Зеленского, получил на руки решение киевского суда о незаконности национализации принадлежавшего ему «ПриватБанка».

Днём позже бывший совладелец «ПриватБанка» заявил, что отныне Пётр Порошенко его марионетка.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.05.19

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