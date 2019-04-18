Коломойский нанёс удар под дых падающему Порошенко

Одиозный украинский олигарх Игорь Коломойский, которого называют покровителем шоумена Владимира Зеленского, получил сегодня на руки решение киевского суда о незаконности национализации принадлежавшего ему «ПриватБанка».

Решение отобрать банк у Коломойского было ранее инициировано лично Петром Порошенко. Национализация крупнейшего частного банка на Украине подавалась командой президента в СМИ как «бескомпромиссная борьба с коррумпированной олигархией».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня Окружной административный суд Киева встал на сторону Коломойского, постановив, что обвинения «ПриватБанка» в мошеннических операциях не доказаны.

В Нацбанке Украины обещают опротестовать решение суда. Однако, по мнению экспертов, за три дня до выборов – это уже не имеет никакого значения для спасения остатков имиджа Порошенко, который проигрывает с отрывом в 40% своему конкуренту Зеленскому перед вторым туром президентских выборов.

Напомним, решение о национализации принадлежащего Коломойскому «ПриватБанка» официально принимал украинский кабинет министров 18 декабря 2016 года.

Как сообщал «Новый День», Игорь Коломойский одновременно пытается отсудить компенсации за потерю своих банковских активов в Крыму, но пока безуспешно. Москва заявила, что одиозный олигарх не получит ни копейки.

Симферополь, Иван Капустин

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