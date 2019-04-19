Украинский суд обязал Укроборонпром расплатиться с российской корпорацией МиГ

Хозяйственный суд Хмельницкой области удовлетворил иск российской самолётостроительной компании «МиГ» к украинскому госконцерну «Укроборонпром», присудив выплатить компенсацию в 5 миллионов рублей за невыполненный контракт.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», контракт был сорван одним из предприятий «Укроборонпрома» – Красиловским агрегатным заводом.

Украинская госкорпорация заявила, что «МиГ» включён в санкционные списки, и намерена подать апелляцию на решение суда.

«Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», – разместила корпорация возмущённый комментарий на своём сайте.

«Укроборонпром» настаивает, что вердикт суда противоречит указам Порошенко об антироссийских санкциях.

Ранее Верховная рада своим постановлением освободила предприятия украинского ВПК от обязательств по невыполненным контрактам, заключённым с российскими оборонными предприятиями.

Общая задолженность Украины перед Москвой по военным контрактам после 2014 года, по данным украинских парламентариев, составила более 140 миллионов долларов.

Напомним, в последние дни это уже третье решение украинского суда, которое бьёт по имиджу Порошенко накануне второго тура президентских выборов.

Вчера Городской райсуд Мелитополя отказал в иске вдове погибшего десантника ВСУ, требовавшей признать, что её муж погиб в авиакатастрофе из-за «агрессии России».

Однако самое болезненное для Порошенко решение принято накануне Окружным административным судом Киева, который признал незаконным национализацию «ПриватБанка», принадлежавшего олигарху Коломойскому

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.04.19

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