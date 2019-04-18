Украинский суд: Россия не виновна в крушении военного Ил-76 в Донбассе

Городской райсуд Мелитополя отказал в иске вдове погибшего десантника ВСУ, требовавшей признать, что её муж погиб в авиакатастрофе из-за «агрессии России».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», иск был подан гражданкой Украины Татьяной Чимирковой.

«Отказать в удовлетворении заявления Татьяны Чимирковой об установлении факта гибели Александра Белого при исполнении военной службы в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины», – говорится в постановлении суда.

Напомним, муж Чимирковой погиб во время крушения украинского военно-транспортного самолёта Ил-76 с 40 десантниками на борту в районе аэропорта Луганска в 2014 году. В катастрофе не выжил никто, включая 9 членов экипажа.

Сразу после крушения СБУ заявила, что самолёт был сбит ополченцами. По результатам расследования, за проявленную халатность к ответственности был привлечён начальник генштаба генерал-майор Виктор Назаров. Суд Днепропетровской области приговорил его к 7 годам лишения свободы.

В постановлении суда говорилось о том, что Назаров проигнорировал донесения СБУ об опасности, грозящей самолёту, и разрешил доставку десантников в аэропорт Луганска. Апелляция, поданная осуждённым генералом, до сих пор находится на рассмотрении.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.04.19

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