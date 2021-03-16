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Вторник, 16 марта 2021, 18:27 мск

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Украина приговорила к пожизненному заключению экс-главу ЛНР

Фото: voi.com.ua

Красногвардейский суд Днепропетровска приговорил к пожизненному заключению заочно экс-главу Луганской народной республики Игоря Плотницкого. Его обвинили в причастности к крушению украинского военно-транспортного самолета ИЛ-76 с 49 военнослужащими ВСУ в 2014 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о приговоре сообщило украинское издание «Судебный репортер».

Вместе с Плотницким к аналогичному сроку приговорены жители ЛНР Александр Гуреев и Андрей Патрушев.

Напомним, в июне 2014 года после интенсивных бомбардировок и обстрелов Донбасса, повлекших многочисленные жертвы среди мирного населения, украинская армия предприняла попытку высадки группы десанта в аэропорту Луганска. Однако самолёт с украинскими военнослужащими был сбит на подлёте из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Игорь Плотницкий возглавлял ЛНР до ноября 2017 года.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.03.21

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