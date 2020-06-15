Эксперт рассказал о сбитом Ил-76 ВСУ и героизме русских добровольцев на фронте в ЛНР

Руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик прокомментировал действия украинского президента Владимира Зеленского, почтившего память украинских военных, находившихся на борту самолета Ил-76, сбитого 14 июня 2014 года. Эксперт в статье в Федеральном агентстве новостей напомнил, с какой целью представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировали захватить Луганский аэропорт (ЛАП).

Ровно шесть лет назад воздушный коридор для переброски украинских карателей в Луганск был закрыт. Киев перебрасывал десант в занятые ВСУ части ЛАП, но один из 4 самолетов был сбит. Это привело к гибели 40 десантников Днепропетровской бригады и 9 членов экипажа.

Комиссар Яррик обратил внимание, что все находившиеся на борту прекрасно понимали, куда и зачем они направляются. По его словам, украинские военные знали, что в Донецке и Луганске остаются мирные люди. Те, кому Киев уготовил страшную участь за желание говорить на родном русском языке и отказ поддержать политиков, пришедших к власти путем госпереворота.

Эксперт возмущен тем, как украинская власть отреагировала на события 2014 года спустя 6 лет. Он отметил, что Киев героизировал убийц и карателей. В качестве примера политолог привел запись с официального канала украинского президента Владимира Зеленского в Telegram. В ней акцентируется внимание на том, что бойцы ВСУ якобы отдали жизнь за независимость Украины.

Комиссар Яррик не согласился с Зеленским. По его словам, украинские каратели погибли по той причине, что шли убивать мирное население. Эксперт отметил, что бойцы ВСУ воевали против своих граждан. Он также напомнил о коварных планах бывшего исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова и Генштаба ВСУ, желающих сделать из ЛАП своеобразный хаб для переброски военных к окраинам Луганска.

«Есть данные о том, что только в июне в аэропорту приземлилось 19 грузовых военных бортов – с живой силой, техникой, вооружением и боеприпасами. Как вы думаете, что эти силы могли сотворить в Луганске? Ведь уже велись обстрелы, уже собирали диверсионно-разведывательные группы, предпринимались вылазки на сторону ополчения», – пишет руководитель Telegram-канала Astra Militarum.

Эксперт также напомнил историю добровольца Александра Чепишко, участвовавшего в освобождении Хрящеватого и Новосветловки. Он героически погиб, защищая мирное население во время боев за тот самый Луганский аэропорт. Комиссар Яррик опубликовал записи ополченца ЛНР, в которых тот писал о зверствах украинских карателей.

«Город расстреливают из орудий. По мирному городу, где живут обычные люди! Погибших не могут достать из-под завалов месяцами. Людей просто не успевают доставлять в больницы…» – утверждал Чепишко.

Резюмируя, Комиссар Яррик отмечает, что именно такие русские добровольцы и ополченцы, как Александр Чепишко, остановили карательную операцию и не позволили сравнять с землей Донбасс.

Москва, Екатерина Попова

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