На Украине суд постановил возбудить уголовное дело против Зеленского

Соломенский райсуд Киева обязал возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Постановление направлено в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Зеленский подозревается в растрате государственных средств, выделенных на производство фильма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил председатель общественной организации «Украинская самозащита» Александр Дудка.

Общественник рассказал, что Зеленский получил от Государственного агентства по вопросам кино часть средств на съемки фильма «Я, ты, он, она». Картина по условиям госконтракта должна была сниматься на украинском или крымско-татарском языках. Однако шоумен привлёк исключительно русскоязычных актёров, а сэкономленные деньги присвоил.

«Мы обратились в суд и получили решение, которое сейчас передано в НАБУ. Этим постановлением следственный судья Соломенского райсуда постановил внести данные в Единый реестр досудебных расследований по факту растраты государственных средств», – сообщил Дудка.

Напомним, в первом туре президентских выборов Порошенко набрал 15,95% голосов, а Зеленский – 30,24%. Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.

Сегодня в штабе Владимира Зеленского обвинили Петра Порошенко в саботаже и попытке срыва выборов на Украине.

Крым. Другие новости 15.04.19

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