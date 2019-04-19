Зеленский и Порошенко вошли в раж на дебатах и попадали на колени

Во время открытых дебатов на киевском стадионе кандидаты в президенты Украины встали на колени, почтив память уничтоженных в Донбассе карателей ВСУ и нацбатальонов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», первым на публичное театральное действо решился шоумен Владимир Зеленский, не найдя аргументов на обвинения Петра Порошенко в том, что он уклонялся от службы в армии и не принимал участие в АТО, а также сравнивал Украину с проститукой.

Зеленский обиделся на оппонента и обвинил его в манипуляциях вырванными из контекста фразами.

«Чтобы было понятно... я сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта. Я готов, сейчас встану на колени перед каждым ребенком, который не дождался своего отца. Я готов встать на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась своего мужчину и вас приглашаю», – выпалил Зеленский и упал на колени перед стадионом.

Порошенко тоже поспешил встать на колени, но повернулся спиной к зрителям и опустился перед флагом Украины, поцеловав край полотнища.

«Стояние на коленях уже национальный вид спорта», – прокомментировал шоу на стадионе бывший одесский депутат Александр Васильев.

Симферополь, Валентин Карамазов

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