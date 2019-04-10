Севастополь начал подсчитывать ущерб, нанесенный Украиной

Севастополь вслед за Крымом начал подсчитывать ущерб, нанесенный городу Украиной.

Как уже сообщал «Новый День», в Крыму создана специальная рабочая группа, которая должна определить сумму убытков, которые понесла республика за время нахождения в составе Украины, а также за последние 5 лет.

К аналогичной работе приступают и в Севастополе: в Законодательном собрании будет сформирована рабочая группа, которую, скорее всего, возглавит руководитель фракции «Единая Россия» Вячеслав Аксенов. Он уже и так занимается данным вопросом.

«Мы уже собираем материалы о том ущербе, который был нанесен нашему городу, – цитирует РИА «Новости» спикера Законодательного собрания Екатерину Алтабаеву. – Мы разослали запросы в органы государственной власти, общественные организации, научные и научно-образовательные учреждения».

Напомним, по предварительным оценкам, за время нахождения в составе Украины полуостров потерял более 1,5 трлн рублей без учета морального ущерба.

Севастополь, Служба информации РИА «Новый День»

Севастополь. Другие новости 10.04.19

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