Нанесенный Украиной экономический ущерб Крыму оценят через полгода

Не менее полугода потребуется на то, чтобы подсчитать ущерб, нанесенный Крыму в «украинский» период. Об этом заявил первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс.

По его словам, даже шесть месяцев – это очень оптимистичный срок. «Цифры называют разные – давайте будем осторожно к этому подходить», – отметил Фикс на первом заседании возглавляемой им рабочей группы.

Он добавил, что будет учитываться ущерб, нанесенный с конца 1991 года до марта 2014 года. Вероятнее всего, подсчет будет вестись в долларах США. В результате должен получиться документ, содержащий аналитику по всем отраслям. В этой работе примут участие чиновники, эксперты и ученые, передает «Интерфакс».

Как писал «Новый День», ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева их возместить. Поручение было дано профильным комитетам Госдумы и госсовету Крыма.

Впервые идею проведения такого анализа Володин озвучил 15 марта в Симферополе, где делегация Госдумы принимала участие в торжествах, посвященных пятилетию воссоединения Крыма с Россией. Он выступил с предложением «посчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет разрушительной политики Украины».

4 апреля депутат Госдумы от полуострова Андрей Козенко заявил, что, по предварительным оценкам, полуостров потерял более 1,5 трлн рублей. Он также отметил, что немаловажным остается подсчет морального ущерба, нанесенного Крыму за «годы украинской оккупации».

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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