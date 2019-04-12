российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 12 апреля 2019, 15:11 мск

Новости Крым

Темы дня, Новости дня, Новости кратко

Нанесенный Украиной экономический ущерб Крыму оценят через полгода

Не менее полугода потребуется на то, чтобы подсчитать ущерб, нанесенный Крыму в «украинский» период. Об этом заявил первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс.

По его словам, даже шесть месяцев – это очень оптимистичный срок. «Цифры называют разные – давайте будем осторожно к этому подходить», – отметил Фикс на первом заседании возглавляемой им рабочей группы.

Он добавил, что будет учитываться ущерб, нанесенный с конца 1991 года до марта 2014 года. Вероятнее всего, подсчет будет вестись в долларах США. В результате должен получиться документ, содержащий аналитику по всем отраслям. В этой работе примут участие чиновники, эксперты и ученые, передает «Интерфакс».

Как писал «Новый День», ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева их возместить. Поручение было дано профильным комитетам Госдумы и госсовету Крыма.

Впервые идею проведения такого анализа Володин озвучил 15 марта в Симферополе, где делегация Госдумы принимала участие в торжествах, посвященных пятилетию воссоединения Крыма с Россией. Он выступил с предложением «посчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет разрушительной политики Украины».

4 апреля депутат Госдумы от полуострова Андрей Козенко заявил, что, по предварительным оценкам, полуостров потерял более 1,5 трлн рублей. Он также отметил, что немаловажным остается подсчет морального ущерба, нанесенного Крыму за «годы украинской оккупации».

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 12.04.19

Жители Крыма обнаружили почти 800 км убитых дорог. / В Крыму растет протестная активность. / Правительство Крыма не хочет разбираться с непорядочными перевозчиками. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

В Крыму приступили к подсчету ущерба, нанесенного Украиной

В Госдуме озвучили приблизительный ущерб от оккупации Крыма Украиной

Севастополь начал подсчитывать ущерб, нанесенный Украиной

Метки / Крым+Севастополь

Плохие дороги за год убили в Крыму более 200 человек

Паруснику с крымскими курсантами на борту запретили входить в эстонские воды

Японская компания распространяет карты России без Курильских островов

В Совфеде ответили на призывы ПАСЕ «заплатить и приехать»

Глава Госдепа указал на различия в ситуациях с Голанами и Крымом

В Никитском ботаническом саду откроется невиданный Парад тюльпанов

Климкин возмутился позицией Ягланда о членстве России в Совете Европы

В Крыму бешенством заболели 16 животных

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Центр России, Юг России, Россия, Экономика, Крым+Севастополь,

Новости партнеров