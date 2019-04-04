В Госдуме озвучили приблизительный ущерб от оккупации Крыма Украиной

В ходе первого «организационного» заседания рабочей группы по вопросам определения суммы ущерба Крыма из-за действий украинских властей депутат Госдумы от полуострова Андрей Козенко заявил, что, по предварительным оценкам, полуостров потерял более 1,5 трлн рублей. Он также добавил, что немаловажным остается подсчет моральный ущерб, нанесенный Крыму за «годы украинской оккупации».

По данным парламентария, доходы крымского бюджета за 2018 год составили 54,8 млрд рублей – это почти в два с половиной раза больше по сравнению с годами «украинского периода». Козенко также указал, что в «самые лучшие годы» во время нахождения Крыма в составе Украины его бюджет составлял 22 млрд рублей по курсу 2014 года.

«Даже укрупненный расчет нам покажет, что за 23 года (выделялось по) 30 млрд – это 690 млрд рублей. Понятно, что это приблизительные цифры... в общем-то, это будет недополученная выгода крымчан, упущенная выгода, и это (нужно) приравнять, по большому счету, к убыткам», – цитирует РИА «Новости» слова Козенко.

Как писал «Новый День», ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева их возместить. Поручение было дано профильным комитетам Госдумы и госсовету Крыма.

Впервые идею проведения такого анализа Володин озвучил 15 марта в Симферополе, где делегация Госдумы принимала участие в торжествах, посвященных пятилетию воссоединения Крыма с Россией. Он выступил с предложением «посчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет разрушительной политики Украины».

Глава нижней палаты сделал вывод, что фактически речь идет о последствиях аннексии, и поручил профильным комитетам Госдумы совместно с комитетами Госсовета Крыма проанализировать потери. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в свою очередь получил поручение озвучить цифры крымских потерь в европейских парламентских организациях.

Рабочей группе под руководством первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова предстоит оценить ущерб, нанесенный Украиной Крыму с декабря 1991 года по март 2014 года. Вместе с депутатами считать потери будут крымские законодатели, а также специалисты из Российской академии наук. Кроме того, писем с фактурой, которая может оказаться полезной для анализа ущерба, ждут и от простых граждан, говорил ранее Мельников.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.04.19

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