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Вторник, 2 апреля 2019, 11:22 мск

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Определена дата заседания по оценке ущерба Крыму от Украины

Рабочая группа по оценке экономических потерь Крыма, понесенных за время пребывания в составе Украины, впервые соберется 3 апреля. Об этом рассказал первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников. По его словам, заседание будет носить организационный характер и пройдет без привлечения экспертов.

Впервые идею проведения такого анализа председатель Госдумы Вячеслав Володин озвучил 15 марта в Симферополе, где делегация Госдумы принимала участие в торжествах, посвященных пятилетию воссоединения Крыма с Россией, напоминает «Российская газета». Он выступил с предложением «посчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет разрушительной политики Украины». Глава нижней палаты сделал вывод, что фактически речь идет о последствиях аннексии, и поручил профильным комитетам Госдумы совместно с комитетами Госсовета Крыма проанализировать потери. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в свою очередь получил поручение озвучить цифры крымских потерь в европейских парламентских организациях.

Рабочей группе под руководством Мельникова предстоит оценить ущерб, нанесенный Украиной Крыму с декабря 1991 года по март 2014 года. Вместе с депутатами считать потери будут крымские законодатели, а также специалисты из Российской академии наук. Кроме того, писем с фактурой, которая может оказаться полезной для анализа ущерба, ждут и от простых граждан, говорил ранее Мельников.

Симферополь, Иван Гридин

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