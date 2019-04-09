В Крыму приступили к подсчету ущерба, нанесенного Украиной

В Крыму создали рабочую группу по определению ущерба, нанесенного за время нахождения полуострова в составе Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос обсуждался на заседании президиума Госсовета РК. «Крым за двадцать пять лет в составе Украины понес колоссальные потери. Инфраструктура доведена до жуткого состояния. Теперь нам нужен не один десяток лет на восстановление, – заявил спикер Госсовета Владимир Константинов, добавив, что необходимо учесть и ущерб, причиненный Украиной уже после воссоединения полуострова с Россией.

Рабочую группу возглавил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Вопрос не должен стать для него проблемой, так как с 2004 года Фикс являлся членом Верховной Рады Украины, а затем – Верховной Рады Автономной Республики Крым по культуре, делам молодежи и спорту. В ноябре 2010 года, занял пост председателя Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым и Верховного Совета АРК.

Напомним, ранее депутат Госдумы от полуострова Андрей Козенко заявил, что, по предварительным оценкам, полуостров потерял более 1,5 трлн рублей. Он также отметил, что немаловажным остается подсчет морального ущерба, нанесенного Крыму за «годы украинской оккупации».

Симферополь, Лиана Макоба

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