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Четверг, 11 апреля 2019, 16:22 мск

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Социологи: Порошенко катастрофически отстаёт от Зеленского во втором туре

Фото: iamir.info

На Украине опубликованы первые социологические данные накануне второго решающего тура голосования на президентских выборах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», согласно статистике от группы «Рейтинг», комик и шоумен громит действующего президента с разрывом в 42 с лишним процента.

Опубликованные данные по избирателям, принявших окончательное решение идти на выборы, показывают 71,4% готовых голосовать за Владимира Зеленского и 28,6% – за Петра Порошенко.

Напомним, в первом туре голосования разрыв между двумя кандидатами составлял около 15%.

По данным другого агентства, «Центра Разумкова», на которые ссылаются украинские журналисты, ситуация для действющего президента также неутешительная.

Среди всех опрошенных с 5 по 9 апреля, независимо от намерения голосовать на выборах, 49,3% хотят видеть на посту президента Зеленского и 20,6% – Порошенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.04.19

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