Социологи: Порошенко катастрофически отстаёт от Зеленского во втором туре

На Украине опубликованы первые социологические данные накануне второго решающего тура голосования на президентских выборах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», согласно статистике от группы «Рейтинг», комик и шоумен громит действующего президента с разрывом в 42 с лишним процента.

Опубликованные данные по избирателям, принявших окончательное решение идти на выборы, показывают 71,4% готовых голосовать за Владимира Зеленского и 28,6% – за Петра Порошенко.

Напомним, в первом туре голосования разрыв между двумя кандидатами составлял около 15%.

По данным другого агентства, «Центра Разумкова», на которые ссылаются украинские журналисты, ситуация для действющего президента также неутешительная.

Среди всех опрошенных с 5 по 9 апреля, независимо от намерения голосовать на выборах, 49,3% хотят видеть на посту президента Зеленского и 20,6% – Порошенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.04.19

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