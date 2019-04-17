В Киеве обнародовали число крымчан, готовых голосовать на выборах президента Украины

Количество избирателей из Крыма и Севастополя, официально сменивших место голосования для участия во втором туре президентских выборов на Украине, составило 6025 человек.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», обновленные данные опубликовал Государственный реестр избирателей Украины.

Согласно этим данным, из 6025 жителей Крымского полуострова, не отказавшихся от приглашения на второй тур выборов, 4884 человека зарегистрированы в Республике Крым и 1141 – в Севастополе.

Большинство из них, 1 645 крымчан и 330 севастопольцев, намерено проголосовать Киеве. В Киевской области – 581 и 176, соответственно. Также, 472 крымчанина проголосуют в Херсоне. 129 севастопольцев выбрали Одессу.

Срок смены места голосования во втором туре для жителей Крымского полуострова был дан до 15 апреля текущего года.

По данным украинского Госреестра, в первом туре президентских выборов проголосовали 5528 крымчан и севастопольцев. Отметим, что украинские СМИ не преминули похвастать этим обстоятельством, отмечая, что на второй тур приедет аж на 497 жителей Крыма больше.

Напомним, согласно данным украинских социологов, комик и шоумен Зеленский громит действующего президента во втором туре выборов с разрывом в 40 с лишним процентов. Голосование состоится 21 апреля.



Симферополь, Иван Капустин



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