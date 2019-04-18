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Пятница, 19 апреля 2019, 00:13 мск

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Верховный суд Крыма отклонил жалобу главы Евпатории

Верховный суд Крыма отклонил апелляцию главы администрации Евпатории Андрея Филонова об изменении меры пресечения.

Как уже сообщал «Новый День», мэра Евпатории задержали в начале апреля по подозрению в превышении должностных полномочий. Ранее у него дома прошли обыски, а ФСБ возбудила в отношении главы администрации уголовные дела. По предварительным данным, общий ущерб, причиненный муниципалитету Филоновым, составляет 80 млн рублей. 5 апреля Киевский райсуд Симферополя санкционировал арест градоначальника до 31 мая. Сам мэр своей вины не признал и заявил о заказном характере дела против него.

Филонов попросил о домашнем аресте, сославшись на состояние здоровья: после аварии 2016 года у него развилась спаечная болезнь, и ему нужны ежедневные физические нагрузки. Кроме того, на иждивении у Филонова находятся трое из его пятерых детей.

Однако Верховный суд Крыма, рассмотрев апелляцию адвокатов, жалобу отклонил, а решение суда первой инстанции оставил в силе. Филонов останется под стражей до 31 мая.

Симферополь, Лиана Макоба

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