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Пятница, 19 апреля 2019, 10:29 мск

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Преподаватели симферопольского техникума попались на крупной взятке от студента

Трое преподавателей Симферопольского железнодорожного техникума стали фигурантами уголовного дела о взяточничестве, сообщает крымское управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, преподаватели получили от студента-прогульщика 75 тысяч рублей в качестве взятки за то, чтобы они поставили ему зачеты и экзаменационные оценки. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства коррупционного преступления, расследование дела продолжается.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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