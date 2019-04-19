На ЯМЭФ под видом ноу-хау преподносят старые идеи

Участники Ялтинского международного экономического форума продолжают доставать из загашников старые и идеи и подавать их ноу-хау. Так, советник президента РФ Сергей Глазьев предложил создать в Крыму площадку для привлечения иностранных инвестиций с помощью криптовалют или других видов цифровых денег.

«Я бы предлагал внедрить цифровые денежные технологии: это резко снизит барьеры трансграничные. Иностранные инвесторы не могут сюда прийти, потому что боятся санкций. А санкции в основном осуществляются через банки. А вот использование цифровых денег, будь то криптовалюты или так называемые stable coins (деньги, привязанные к какому-то материальному активу – прим НД), спокойно проходят через границу, и никакие санкции им не страшны», – заявил Глазьев.

Он предложил создать экспериментальную площадку по работе с цифровыми деньгами, привязанными к квадратному метру площади. По его мнению, это позволит инвестировать в крупномасштабное жилищное, санаторно-курортное, образовательное строительство.

Напомним, предложения сделать из Крыма экспериментальную площадку по развитию криптовалют, звучали еще в 2017 году. Тогда предлагалось в ответ на санкции разрешить бизнесу инвестировать в экономику Крыма через криптовалюты, иностранным туристам во время отдыха – оплачивать биткоинами свои расходы, и многое другое. Но дальше разговоров дело не пошло.

В 2018-м вопрос был поднят вновь и так же повис в воздухе.

Надеяться, что заявления Глазьева будут реализованы на практике, пока тоже нет никаких оснований.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 19.04.19

Коломойский перекупил украинские суды и объявил Порошенко своей марионеткой. / Советник Путина анонсировал двукратный прирост населения Крыма через 10 лет. / В правительстве РФ назвали сроки снижения цен на бензин в Крыму. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»