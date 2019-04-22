На Украине суд остановил насильственное переименование канонической УПЦ

Окружной административный суд Киева назвал неоправданным вмешательством государства в дела церкви приказ о принудительном переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба суда.

Напомним, согласно приказу, УПЦ была обязана изменить название до 26 апреля текущего года и официально указывать свою принадлежность к Русской православной церкви.

«Окружной административный суд города Киева рассмотрел заявление об обеспечении иска по делу об отмене приказа Министерства культуры Украины, согласно которому Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви и ряд религиозных организаций должны внести изменения в свои официальные названия и подать соответствующие изменения в свой устав на регистрацию до 26 апреля 2019 года», – говорится в сообщении.

Иск представителей УПЦ МП удовлетворён ввиду того, что принудительное изменение названия нарушает интересы истца и ведёт к «неоправданному вмешательству государства в сферу деятельности религиозной организации как юридического лица».

Вместе с тем, суд подчеркнул, что принятое решение не означает разрешения спора по существу, а лишь устанавливает право одной из сторон конфликта на сохранение названия до окончательного рассмотрения дела.

По мнению наблюдателей, вердикт суда хотя и выглядит компромиссным на первый взгляд, но практически снимает угрозу переименования с УПЦ, так как перспектива удовлетворения приказа Минкультуры Украины по существу, после поражения Петра Порошенко на выборах, выглядит маловероятной.

Как сообщал «Новый День», ранее экспертное управление украинского парламента не одобрило проект закона №5309 о внесении изменений в закон «О свободе совести и религиозных организациях», который обязывает УПЦ указывать свою «принадлежность» Русской православной церкви.

Отметим, что за последние несколько дней это уже пятое громкое решение украинского суда не в пользу действующего пока президента. Накануне Шестой апелляционный суд Киева отказался удовлетворять иск об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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