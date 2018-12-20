Верховная рада насильно переименовала УПЦ и проголосовала за отъём храмов у канонических православных

Верховная Рада приняла закон о принудительном переименованиии Украинской православной церкви Московского патриархата. Отныне в своем названии УПЦ обязана указывать «принадлежность» к Русской православной церкви. Также депутаты одобрили законопроект, позволяющий лишать УПЦ храмов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», за проект закона №5309 о внесении изменений в закон «О свободе совести и религиозных организациях» относительно названия религиозных организаций за основу и в целом проголосовали 240 нардепов.

«Обязать религиозные организации, которые входят в структуру религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины, в государстве, которое, согласно закону Украины, признано осуществляющим военную агрессию против Украины и временно оккупировало часть территории Украины, отображать принадлежность к этой религиозной организации путём воспроизведения в своём названии полного уставного названия такой религиозной организации», – говорится в постановлении.

Особо указывается, что закон разработан «с целью обеспечения государственной безопасности и суверенитета Украины, а также с целью обеспечения общества полной и достоверной информации».

Другими словами, украинская власть обязала каноническую Украинскую православную церковь представляться в своей стране иностранным агентом по аналогии с решениями, принимаемыми в отношении иностранных организаций, предприятий или СМИ.

В канонической УПЦ считают, что все принятые новые законопроекты – об особом статусе религиозных организаций и об изменении названия религиозных организаций – «имеют целью юридическую ликвидацию Украинской Православной Церкви, путем ее рейдерского захвата через смену названия, противоправное вмешательство в органы управления и захват имущества (святынь, храмов и монастырей)».

Напомним, сегодня парламент также проголосовал за смену подчиненности религиозных общин, которая узаконит отъем храмов у канонической УПЦ в пользу недавно созданной ракольнической ЕПЦУ.

Согласно этому закону, формировать церковную общину будут уже не строго местные жители, а все желающие, которые хотя бы раз посещали храм на данной территории. То есть, власть легко сможет сформировать необходимый «кворум» из кого угодно, который легко проголосует за передачу церкви из УПЦ МП в ЕПЦУ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.12.18

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