Эксперты Верховной рады взбунтовались против насильственного переименования УПЦ

Экспертное управление украинского парламента не одобрило проект закона №5309 о внесении изменений в закон «О свободе совести и религиозных организациях», который обязывает УПЦ указывать свою «принадлежность» Русской православной церкви.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили украинские СМИ.

Про мнению Управления, предлагаемые нововведения «выглядят недостаточно мотивированными и аргументированными, выходят за рамки, установленные в соответствующих положениях ст. 35 Конституции и Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

Кроме того, принятый законопроект ограничивает права граждан на свободу мировоззрения и вероисповедания и выходит за определённые конституцией рамки.

«Согласно конституции, церковь и религиозные организации на Украине отделены от государства. Власть не имеет права вмешиваться в их деятельность», – озвучили прописные истины эксперты Верховной рады.

Законопроект также нарушил норму, согласно которой все религии, вероучения и религиозные организации равны перед законом, поэтому никто не имеет право предоставлять преимущество или устанавливать ограничения в отношении отдельной религии или церкви.

Напомним, сегодня Верховная рада приняла законопроект о принудительном переименованиии Украинской православной церкви Московского патриархата. Отныне в своем названии УПЦ обязана указывать «принадлежность» к Русской православной церкви. Также депутаты одобрили законопроект, позволяющий лишать УПЦ храмов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.12.18

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