Российская компания применила к Крыму американские санкции: производители заявляют об остановке производства

Крымские виноделы предупредили о возможной остановке предприятий: вино некуда будет разливать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о риске остановки производства заявила ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь», в которую входят Севастопольский винный завод, «Золотая Балка», «Бельбек», Alma Valley, хозяйство Олега Репина и другие. Предприятия могут встать на 6-9 месяцев из-за того, что производитель стеклотары, входящий в международный концерн, прекращает поставки в Крым из-за санкций.

У ассоциации было два основных поставщика – «Русджам» и АО «Кавминстекло». У последнего сменился акционер: контрольный пакет перешел к американцам. Новые хозяева сменили гендиректора, и Александрс Павловс, возглавивший компанию 8 апреля, уведомил виноделов, что «следуя экономическим санкциям, введенным США против Крыма, он останавливает любое сотрудничество с потребителями бутылки, расположенными в Крыму». Согласно уведомлениям, полученным виноделами, поставки прекратятся с 1 мая.

При этом менеджерам АО «Кавминстекло» дано указание «скрывать истинное намерение отказа от поставок в Крым», «зная, что отказ от работы с крымскими компаниями по причине американских санкций несет существенные политические риски в России», – цитирует РБК виноделов, которые заявляют, что «понесут колоссальные убытки в связи с остановкой производства в самый разгар туристического сезона в Крыму» (АО «Кавминстекло» поставляло тару не только членам ассоциации «Севастополь», но и «Массандре», «Новому Свету», «Инкерману») и просят отреагировать на явно враждебную позицию по исполнению на территории России незаконных американских санкций в отношении Крыма». ​

Соответствующие обращения уже направлены руководству Федеральной антимонопольной службы, в Генпрокуратуру, полпредам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и в Минпромторг.

Отметим, что иностранцы контролируют «Кавминстекло» с 2006 года: предприятие входило в международный концерн Saint-Gobain. В 2015 году бизнес-направление Verallia, в которое входил и российский завод, было продано консорциуму американского фонда Apollo Global Management и французского государственного инвестиционного банка BPI France. На тот момент Verallia уже была третьим крупнейшим в мире производителем стеклянной упаковки для напитков и продуктов питания, отмечает РБК: в 2018 году Verallia выпустила 16 млрд стеклянных бутылок и банок, а ее выручка составила €2,4 млрд. Среди стратегических инвесторов Apollo Global Management – крупнейший пенсионный фонд США California Public Employees' Retirement System (на конец 2018 года CalPERS принадлежало 8,8% находящихся в обращении акций класса А, а еще 4,4% пенсионный фонд контролирует напрямую или через аффилированных лиц). По данным издания, в Крым ежегодно поставлялось не менее 30 млн бутылок.

Один из крымских виноделов рассказал, что получал бутылки компании «Кавминстекло» через московскую компанию: напрямую работать с крымскими предприятиями производитель отказывается, несмотря на то, что зарегистрирован в России и платит налоги в российский бюджет.

Быстро найти нового поставщика стекла крымским предприятиям будет проблематично: ​бутылки разрабатываются специально под каждого заказчика, у них определенная форма, и, чтобы заказать их на другом предприятии, нужно потратить время, а цикл производства у крупных винодельческих предприятий практически непрерывный.

Решить проблему за счет второго поставщика не получается: «Русджам» не принимает новые заказы в связи со значительной нагрузкой. Виноделы заявляют: проблема с тарой создает дефицит, а дефицит неизбежно ведет к удорожанию продукции.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 24.04.19

Население Крыма растет за счет мигрантов. / СМИ: В Крыму торгуют вяленым мясом погибших дельфинов. / Пашинян объяснил Зеленскому, как разговаривать с Путиным. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»