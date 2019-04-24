На организатора бутылочной блокады Крыма заведено дело

Федеральная антимонопольная служба РФ приступила к расследованию дела об отказе американких собственников завода «Кавминстекло» поставлять стеклотару для виноделов Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил президент Союза виноделов и виноградарей РФ Леонид Попович.

Попович подтвердил опасения крымских виноделов остаться без бутылок для розлива продукции.

«К этому вопросу уже подключилась Федеральная антимонопольная служба, но ей необходимо небольшое время для того, чтобы понять степень монополизации рынка. Безусловно, нахождение «Кавминстекла» и «Русджама» в центре российского виноделия привело к тому, что большинство винодельческих предприятий России и Крыма покупают бутылку именно у них, и они уже некоторым образом становятся монополистами. Но становятся ли они монополистами с точки зрения закона – не до конца понятно. Этим расследованием уже, я знаю, начала заниматься Федеральная антимонопольная служба. Я разговаривал со специалистами оттуда, они получили запрос депутата (запрос из Госдумы – прим. «НД») и по этому запросу начали работу», – рассказал президент Союза виноделов.

Вместе с тем, Попович уверен, что ситуация не приведёт к полной остановке крымских винзаводов на полгода.

«Но, с моей точки зрения, она не является столь катастрофичной – она может быть решена на других стекольных заводах России. Дело в том, что в России кроме этих двух заводов еще есть целый ряд предприятий, которые способны выпускать бутылку, в которую можно разливать вино. Да, это будет несколько дальше, чем Краснодарский край. Наверное, это будут не те затраты в логистике, это может быть некое удорожание на стекло – на рубль-два», – пояснил эксперт и добавил, что уже переговорил с президентом российского «Стеклосоюза».

«Получил от него заверение, что на других стекольных заводах они смогут организовать производство необходимых бутылок в гораздо более короткие сроки, чем 6-9 месяцев», – приводит слова Поповича «Крыминформ».

Как сообщал «Новый День», накануне крымские виноделы предупредили о возможной остановке предприятий.

Об этом заявила ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь», в которую входят Севастопольский винный завод, «Золотая Балка», «Бельбек», Alma Valley, хозяйство Олега Репина и другие. Предприятия могут встать на 6-9 месяцев из-за того, что производитель стеклотары, входящий в международный концерн, прекращает поставки в Крым из-за санкций.

У ассоциации было два основных поставщика – «Русджам» и АО «Кавминстекло». У последнего сменился акционер: контрольный пакет перешел к американцам. Новые хозяева сменили гендиректора, и Александрс Павловс, возглавивший компанию 8 апреля, уведомил виноделов, что «следуя экономическим санкциям, введенным США против Крыма, он останавливает любое сотрудничество с потребителями бутылки, расположенными в Крыму». Согласно уведомлениям, полученным виноделами, поставки прекратятся с 1 мая.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 24.04.19

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