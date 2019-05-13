Организаторы бутылочной блокады Крыма дали задний ход

Производитель стеклотары для винзаводов Крыма назвал недоразумением отказ американских собственников предприятия поставлять стеклянные бутылки для вина в находящийся под санкциями российский Крым.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о возобновлении поставок стеклотары объявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

«Конфликт на сегодняшний день исчерпан, это подтверждают и компании, которые закупают бутылки, и руководство Республики Крым, и, самое главное, руководители предприятия. У меня был разговор с руководством предприятия, коллеги убеждали, что это технический сбой, недоразумение», – цитирует Евтухова РБК.

Чиновник добавил, что предприятия твёрдо пообещали больше так не поступать. Сообщается, что поставки бутылочной тары возобновились 8 мая.

Информацию замглавы Минпромторга подтвердил председатель ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексей Липко.

В Минпромторге отметили также, что к делу, кроме антимонопольщиков, подключалась Генпрокуратура.

Между тем, два управления ФАС продолжают расследование по факту прекращения поставок стеклотары виноделам Крыма. Ведомство изучает действия «Кавминстекла» на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

Как сообщал «Новый День», в конце апреля текущего года крымские виноделы предупредили о возможной остановке предприятий.

О риске остановки производства заявила ассоциация виноградарей и виноделов «Севастополь», в которую входят Севастопольский винный завод, «Золотая Балка», «Бельбек», Alma Valley, хозяйство Олега Репина и другие.

Предприятия заявили, что могут встать на 6-9 месяцев из-за того, что производитель стеклотары, входящий в международный концерн, прекращает поставки в Крым из-за санкций.

У ассоциации было два основных поставщика – «Русджам» и АО «Кавминстекло». У последнего сменился акционер: контрольный пакет перешел к американцам. Новые хозяева сменили гендиректора, и Александрс Павловс, возглавивший компанию 8 апреля, уведомил виноделов, что «следуя экономическим санкциям, введенным США против Крыма, он останавливает любое сотрудничество с потребителями бутылки, расположенными в Крыму». Согласно уведомлениям, полученным виноделами, поставки должны были прекратиться с 1 мая.

Позже Федеральная антимонопольная служба РФ приступила к расследованию дела об отказе американских собственников завода «Кавминстекло» поставлять стеклотару для виноделов Крыма.



Симферополь, Иван Капустин



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