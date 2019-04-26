В Крыму разрушают исторические памятники и уничтожают природные достопримечательности (ФОТО)

Из стены бастиона у башни Константина в Феодосии пропали пушечные ядра.

По одной из легенд, несколько древних каменных ядер застряли в стене бастиона у башни Константина в Феодосии, в стене было два крупных ядра и одно маленькое, – рассказал общественник Александр Талипов. – На первом фото мы видим одно оставшееся, остальные из кладки пропали совсем недавно…

Вот так, сотни лет были и вдруг пропали… На фото видно былую мощь бастиона и символа города-Башни Константина, а также нынешнюю немощь местной власти…»

Напомним, башня Константина является одним из символов Феодосии – она изображена на старом на гербе города, часто встречается на почтовых марках, конвертах значках. Имеет статус памятника средневековой военной архитектуры. Башня построена в 1382 году. Последняя реставрация проводилась в 1958 году.

Несмотря на огромные вливания из федерального бюджета ни городские власти, ни правительство РК не нашли денег на реставрацию разрушающегося памятника: летом 2016-го года часть древней кладки обвалилась, весной 2017 года процесс разрушения ускорился. В июле того же года были проведены спешные противоаварийные работы: башню укрепили подпорками, зацементировали кладку слабым цементным раствором, чтобы приостановить дальнейшее обрушение, и огородили территорию вокруг культурного объекта железным забором.

Этим дело пока и ограничилось.

Башня Константина – не единственный крымский памятник, разрушающийся при попустительстве властей. В пример можно привести знаменитую «дачу Стамболи» в той же Феодосии. Правда, здание начали реставрировать в 2015 году, но в 2018-м новая кровля, в которую вбухали миллионы, начала ржаветь.

Не следят власти и за природными достопримечательностями: ведется строительство в пещерном комплексе Качи-Кальон, входящем в Бахчисарайский культурный заповедник: ради новых помещений уничтожаются основания скал, что рано или поздно может привести к обрушению.

Варварски истребляется и самая большая в Крымы популяция тюльпана Шренка, привлекающая тысячи туристов в окрестности Кояшского озера. Когда-то эта территория была закрытой, но сегодня участок не входит в Опукский заповедник. По словам крымчан, 2019 год выдался удачным на тюльпаны – их в окрестностях Кояша расцвело гораздо больше, чем в прошлом сезоне. На текущей неделе часть цветов уничтожили:

«Тюльпаны буквально выкошены. Их стало гораздо меньше. На точке с видом на Кояшское озеро их выкопали. На второй точке с видом на море вместо сплошного жёлтого ковра сильно прорежаная полянка. Только в совсем отдаленных местах тюльпан оказался нетронут, – рассказал в соцсетях крымский фотограф Вячеслав Лузанов. – Участок с видом на Кояшское озеро пострадал больше всего от рук браконьеров. Здесь тюльпаны выкопаны с луковицей, а значит, одна из лучших фототочек потеряна для фотографов. Понятно, почему именно этот участок привлек внимание собирателей: здесь была сама большая цветовая вариативность тюльпана. Теперь они будут радовать своим цветением в полисаднике какого-то предприимчивого крымчанина».

Феодосия, Лиана Макоба

Феодосия. Другие новости 26.04.19

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