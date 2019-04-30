ЦИК Украины сдался и объявил Зеленского избранным президентом

Центризбирком Украины официально объявил итоги выборов и признал Владимира Зеленского победителем во втором туре голосования.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», согласно данным ЦИК, Зеленский получил 73,22% голосов избирателей, Пётр Порошенко – 24,45%.

Таким образом, нового президента избрали 13,5 млн избирателей из почти 30 миллионов, зарегистрированных в списках.

За Порошенко проголосовали 4,5 миллиона человек.

«Избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Владимир Александрович Зеленский, 1978 г.р., образование высшее, проживает в Киеве, художественный руководитель ООО «Квартал 95», беспартийный, субъект выдвижения – политическая партия «Слуга народа», – объявила председатель ЦИК Украины Татьяна Слипачук.

По закону инаугурация Зеленского ожидается по прошествии не более 30 дней с момента объявления результатов выборов.

Напомним, ранее Владимир Зеленский обвинял ЦИК, большинство которого – назначенцы Петра Порошенко, в искусственном затягивании объявления результатов выборов. По мнению избранного президента, решение долго не принималось, чтобы истекли сроки для возможности законного роспуска Верховной рады до конца её полномочий.

Кроме того, эксперты не исключают попытки срыва инаугурации Петром Порошенко, который затеял отставку председателя Конституционного суда «Незалежной».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.04.19

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