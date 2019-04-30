ЦИК Украины допустил досрочный роспуск Верховной Рады

Центральная избирательная комиссия Украины будет вынуждена объявить досрочные выборы в Верховную Раду, если соответствующие правовые решения поступят в комиссию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Слипачук вынуждена была признать, что сопротивляться возможному решению новой исполнительной власти у Центризбиркома Украины нет серьёзных правовых оснований. Поэтому, несмотря на сложности, которые могут возникнуть из-за ограниченного количества времени для подготовки к выборам, – комиссии придётся взяться за исполнение своих прямых обязанностей.

«Я бы, скорее, ставила вопрос, насколько оперативно будут решены все те вопросы, которые нужны для того, чтобы произошли те или иные вещи», – туманно намекнула Слипачук на организационные сложности, но вынуждена была согласиться: «Я думаю, если соответствующее решение будет принято на всех законных основаниях, у нас мало шансов быть не готовыми».

Напомним, против роспуска Верховной Рады активно выступает националистическое большинство украинского парламента и действующий президент Пётр Порошенко, люди которого возглавляют ЦИК Украины.

Как сообщал «Новый День», сегодня Центризбирком Украины официально объявил итоги выборов и признал Владимира Зеленского победителем во втором туре голосования.

Согласно данным ЦИК, Зеленский получил 73,22% голосов избирателей, Пётр Порошенко – 24,45%.

Нового президента избрали 13,5 млн избирателей из почти 30 миллионов, зарегистрированных в списках.

За Порошенко проголосовали 4,5 миллиона человек.

Ранее Владимир Зеленский обвинял ЦИК в искусственном затягивании объявления результатов выборов. По мнению избранного президента, решение долго не принималось, чтобы истекли сроки для возможности законного роспуска Верховной рады до конца её полномочий.

Кроме того, эксперты не исключают попытки срыва инаугурации Петром Порошенко, который затеял отставку председателя Конституционного суда «Незалежной».

Симферополь, Валентин Карамазов

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