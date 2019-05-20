В Крыму переизбран глава регионального избиркома. «Уже готовимся к выборам»

Главой нового состава крымского избиркома переизбран Михаил Малышев. Решение о его назначении было принято единогласно 14 членами комиссии по результатам тайного голосования в ходе первого заседании избиркома, прошедшего в понедельник, 20 мая.

Малышев заявил журналистам, что крымский избирком уже готовится к выборам в региональный Госсовет, запланированным на 8 сентября текущего года. По его оценке, годы работы предыдущего состава были непростыми, но обошлось без нарушений, связанных с работой комиссии.

Малышев возглавлял крымский избирком с 14 мая 2014 года. Ранее он руководил комиссией по проведению референдума о самоопределении полуострова.

Полномочия прежнего состава избиркома истекли на прошлой неделе. Парламент Крыма и глава республики Сергей Аксенов назначили по семь человек с правом решающего голоса в новый состав. Центризбирком России предложил переизбрать глав избиркома Крыма Михаила Малышева и председателя избирательной комиссии Севастополя Сергея Даниленко на новый пятилетний срок.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 20.05.19

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