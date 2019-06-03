Назначена дата выборов депутатов Госсовета Крыма

Госсовет Крыма определился с датой выборов депутатов регионального парламента второго созыва. Голосование назначено на 8 сентября. Такое решение принято в понедельник, 3 июня, на внеочередном заседании Госсовета.

Спикер парламента Владимир Константинов пояснил, что согласно федеральному избирательному законодательству днем окончания срока, на который избираются органы государственной власти субъектов РФ, является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий депутатов. Напомним, выборы депутатов Госсовета Крыма первого созыва прошли 14 сентября 2014 года. «Таким образом, 8 сентября 2019 года оканчивается срок, на который избран Государственный Совет первого созыва», – указал спикер, чьи слова приводит пресс-служба республиканского парламента.

Зампредседателя Госсовета Крыма Ефим Фикс сообщил, что постановление о назначении выборов будет опубликовано 7 июня, то есть не ранее 100 и не позднее 90 дней до даты проведения голосования. Таким образом, со следующей недели региональная избирательная комиссия начнет регистрировать партийные списки по выборам депутатов Госсовета, а окружные комиссии – кандидатов по одномандатных мажоритарным округам, уточнил он в комментарии «Крыминформу».

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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