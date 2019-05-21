На Порошенко завели многотомное дело о госизмене

Потерявший неприкосновенность экс-президент Украины Пётр Порошенко подозревается в государственном преступлении.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», дело заведено Государственным бюро расследований по заявлению известного на Украине юриста, экс-замглавы администрации Януковича Андрея Портнова.

Порошенко обвиняется в государственной измене и насильственном захвате власти.

«Мы усматриваем в его деятельности организованную преступную группу, целью которой после заполучения власти стала монополизация и распределение финансовых и природных ресурсов... Это масса историй, которые на слуху. С учетом подследственности, заниматься ими должны Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований», – пояснил сам Портнов украинским СМИ.

Другие обвинения, которые будут расследованы силовиками, – это махинации на принадлежащем Порошенко заводе «Кузня на Рыбальском», хищения в «Укроборонпроме» и масштабные злоупотребления в энергетической сфере.

Юристы, представляющие Портнова, заявляют, что эти три дела – лишь вершина айсберга под названием «ОПГ Порошенко».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.05.19

Секретарь Совбеза вновь поднял вопрос о земельной коррупции в Крыму. / Полпред в ЮФО: антитеррористическая защищённость в Крыму неудовлетворительна. / Клиенты советника Трампа дали показания на Коломойского о подготовке к убийству. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»