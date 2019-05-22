Одна страшнее другой: на Порошенко посыпались новые уголовные статьи

Против Петра Порошенко заводятся новые, очень серьёзные уголовные дела.

Напомним, вчера Государственное бюро расследований приняло к рассмотрению иск о госизмене и узурпации власти от бывшего замглавы администрации Януковича Андрея Портнова.

Сегодня его обвиняют по новым преступным эпизодам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», дело возбуждено антикоррупционной прокуратурой Украины.

Кроме того, по заявлению народного депутата Нестора Шуфрича, решается вопрос о возбуждении ещё одного уголовного дела

В совокупности экс-президент обвиняется в госизмене, хищениях в энергетике, развязывании войны, насильственных действиях для захвата государственной власти, превышение служебных полномочий, коррупции и других злоупотреблениях.

Украинские СМИ отмечают, что в случае с Порошенко различные силовые ведомства возбуждают уголовные дела очень быстро и без принуждения прокуратуры и судов, как это обычно бывает.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.05.19

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