Савченко призвала не дать сбежать Порошенко как Януковичу

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, недавно освободившаяся из тюрьмы, где находилась по обвинению в подготовке теракта, призвала не допустить выезда экс-президента Петра Порошенко за пределы Украины до выборов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом она заявила в интервью на украинском телевидении.

По словам Савченко, если Порошенко, на которого уже заведено множество реальных уголовных дел, покинет страну, то украинским судам придётся ограничиться в его отношении лишь заочными приговорами, как это произошло с находящимся в Ростове-на-Дону Виктором Януковичем.

«Дело в том, что на Порошенко, действительно, за его преступления подобрано очень много доказательств, материалов, которые этому свидетельствуют. Нельзя спрятать всё. Деньги всегда оставляют след. И он, и его окружение, в принципе, наработали уже на трибунал, действительно, на трибунал, потому что время было военное», – отметила Савченко.

Другая сложность, по её мнению, состоит в том, что если дела затянутся и приговоры не будут вынесены до выборов в Верховную Раду, то Порошенко, воспользовавшись депутатской неприкосновенностью, избежит наказания, а уже в депутатском статусе сможет влиять на ход следствия.

«Будет ли это так быстро реализовано? Если начать реализовывать справедливость и правосудие к Порошенко и его команде до выборов, могут начать кричать о политических преследованиях. Если дать им возможность идти на выборы – они придут, постараются влезть, купить, нарушить любой закон, сфальсифицировать, но влезть в политику для того, чтобы защититься неприкосновенностью.

И мы снова будем иметь ту же затянутую ситуацию, как и с «попередниками», которые бегали, друг друга гоняли, в конце концов, никто не наказан, и любые приговоры вынесены заочно. Я считаю, что Порошенко нельзя позволить убежать, нельзя позволить системе выносить приговоры заочно, он должен отвечать реально, потому что преступления очень реальные и очень кровавые», – приводит слова Савченко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.06.19

Мать убитого украинскими спецслужбами Бузины потребовала встречи с Зеленским. / «Россия – оккупант», и точка: Киев окончательно отказался от референдума по Донбассу. / В президентском фонде отказались от затонувших картин Айвазовского. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»