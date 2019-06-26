На Порошенко завели восьмое уголовное дело

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины расследует уже 8 уголовных дел в отношении экс-президента Петра Порошенко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе брифинга в Киеве сообщил директор ГБР Роман Труба.

По словам Трубы, в рамках общего судопроизводства против Порошенко, куда включены все обвинения, расследуются факты коррупции, госизмены, превышения полномочий и крупные мошенничества.

«Таких производств на сегодняшний день есть восемь», – сообщил глава ГБР.

Напомним, первые дела против Порошенко были заведены Государственным бюро расследований в конце мая текущего года по заявлению известного на Украине юриста, экс-замглавы администрации Януковича Андрея Портнова.

«Мы усматриваем в его деятельности организованную преступную группу, целью которой после заполучения власти стала монополизация и распределение финансовых и природных ресурсов... Это масса историй, которые на слуху. С учетом подследственности, заниматься ими должны Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований», – пояснил сам Портнов украинским СМИ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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