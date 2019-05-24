ФСБ прикрыла в Крыму, Москве и трех регионах подпольные оружейные цеха

ФСБ отчиталась о пресечении в Крыму, Москве и еще трех регионах – Московской, Челябинской и Рязанской областях – работы подпольных цехов, в которых гражданское оружие переделывалось в боевое, и изготавливались боеприпасы для последующей продажи. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

«Прекращена деятельность четырех подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов, оснащенных специализированным оборудованием», – отметили в ФСБ.

В ходе спецоперации силовики изъяли у жителей вышеперечисленных регионов 74 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе 57 пистолетов и револьверов, 10 карабинов и винтовок, а также пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, 6 ручных осколочных гранат. Кроме того, было изъято 12,5 кг взрывчатых веществ, около 100 основных частей к оружию, более 5,5 тысяч патронов различного калибра и свыше 10 тысяч комплектующих для их изготовления.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Симферополь, служба информации РИА «Новости»

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