ФСБ обнаружила в Симферополе склад с оружием

Оперативники ФСБ обнаружили в одном из частных домов крымской столицы «схрон» с оружием и боеприпасами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

«В гараже, принадлежащем хозяину дома, оперативники нашли более 1,5 тыс патронов различного калибра, револьвер «Наган», составные части пистолета-пулемета Шпагина (ППШ), 2 гранаты РГД, 3 гранаты Ф-1, запалы к ним, 2 противопехотные мины», – приводит Крыминформ сообщение ведомства.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все боеприпасы направлены на экспертизу.

Одновременно правоохранители устанавливают возможные каналы поставок оружия в Симферполь и другие регионы Крыма.

Напомним, недавно ФСБ РФ отчиталась о пресечении в Крыму, Москве и еще трех регионах – Московской, Челябинской и Рязанской областях – работы подпольных цехов, в которых гражданское оружие переделывалось в боевое, и изготавливались боеприпасы для последующей продажи.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 03.06.19

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