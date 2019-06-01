В президентском фонде отказались от затонувших картин Айвазовского

Глава длительной научной экспедиции «Нептун», которая занимается исследованием затонувших кораблей у крымского побережья, заявил о срыве работ по вине Фонда президентских грантов, где сочли исследования коллектива не значимыми для государства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в комментарии радиостанции «Говорит Москва», заявил руководитель экспедиции Роман Дунаев.

Под угрозой оказался и проект по подъёму картин мариниста Ивана Айвазовского, затонувших в конце прошлого века вместе с судном у западных берегов Крыма.

«У нас большая программа «Крым – перекрёсток цивилизаций», которую мы написали, она рассчитана на пять лет. Множество кораблей, в том числе, сейчас должны были обнародовать нахождение подводных лодок российских в Чёрном море, потерянных во время Второй мировой войны. Но у нас всё под срывом. Потому что, ну, наверное, мы не социально значимый проект», – пожаловался Дунаев.

Причину отказа в грантах учёный объяснил некомпетентностью экспертов Фонда.

«Эксперты, скорее всего, непрофессиональные, они ставят баллы. И вот у нас там 62 балла, а надо под 70 баллов, чтобы рассмотрели заявку. То есть мы не интересны экспертам. Ну, это эксперты просто не профессионалы, потому что весь Крым смотрел за нашей экспедицией и в прошлом, и в позапрошлом году. Вы же знаете, всё это началось с 2015 года, когда мы с президентом спускались в батискафах на византийское судно под Балаклавой, которое тоже находка нашей экспедиции. И как-то назвать нас социально не интересными… наверное, это какое-то недоразумение, так назовём», – отметил Дунаев.

В данный момент экспедиция вынуждена остановить дальнейшие исследования и поиски.

«Экспедицию пока приостановим, потому что основная статья расходов у нас – это топливо. Бесплатно никто нас ни за какой патриотизм в море не вывозит, а все остальные члены команды работают абсолютно бесплатно», – заявил руководитель проекта.

В частности, отменяются назначенные на июнь работы по изучению затонувшей советской подлодки.

«В июне месяце, когда устаканится погода, мы должны были спуститься к одному из объектов. Предполагаем, это подводная лодка советская времён Второй мировой войны, найденная нами, которую очень долго, уже лет десять как ищут и министерство обороны, и все остальные, но мы её нашли, видать. Ну, пока подождём», – заключил Роман Дунаев.

Напомним, картины кисти Ивана Айвазовского были обнаружены в мае участниками экспедиции «Нептун». Пароход «Генерал Коцебу» затонул в 1895 году неподалеку от мыса Тарханкут, что на западе полуострова. В настоящее время судно лежит на 40-метровой глубине.

По словам руководителя экспедиции Романа Дунаева, на пароходе находится около 10 картин, предположительно, некоторые из них были созданы художником Иваном Айвазовским. Участники экспедиции опубликовали видео погружения на судно. На кадрах видны картины в рамах.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 01.06.19

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