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Суббота, 11 мая 2019, 12:05 мск

Новости Культура

На затонувшем в Крыму пароходе обнаружили картины Айвазовского

Скриншот видео экспедиции «Нептун» (YouTube)

Археологи обнаружили картины кисти Ивана Айвазовского на затонувшем пароходе «Генерал Коцебу» в Крыму. Однако достать произведения искусства со дна будет очень сложно, высока вероятность их повреждения.

Артефакты были обнаружены участниками экспедиции «Нептун». Пароход «Генерал Коцебу» затонул в 1895 году неподалеку от мыса Тарханкут, что на западе полуострова. В настоящее время судно лежит на 40-метровой глубине, передает ТАСС.

По словам руководителя экспедиции Романа Дунаева, на пароходе находится около 10 картин, предположительно, некоторые из них были созданы художником Иваном Айвазовским.

В настоящее время археологи размышляют над тем, как достать полотна из-под воды, более того, они находятся под двухметровым слоем ила. «Велика вероятность, что при подъеме мы их утратим. Хотя шанс сохранить всегда есть», – сказал Дунаев.

«Генерал Коцебу» был обнаружен в 2015 году. Он стал первым судном, который прошел по Суэцкому каналу. В тот момент на борту находился Айвазовский, которому было поручено нарисовать церемонию открытия канала.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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