Неужели Айвазовский?! Крымские дайверы сделали заявку на сенсацию

На пароходе «Генерал Коцебу», затонувшем в XIX веке в районе мыса Тарханкут у западного побережья Крыма, нашли картины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большой колесный пароход, построенный для Российского общества пароходства и торговли на верфи C. Mitchell and Co (Ньюкасл-на-Тайне), спустили на воду в сентябре 1866 года.

«Судно носит имя генерала Коцебу, в честь настоящего губернатора южных провинций России, из главного порта которых, Одессы, оно будет торговать в разных местах Черного моря. Судно длиной 230 футов, шириной –28 футов имеет три класса для размещения пассажиров. Обеденный салон для пассажиров первого класса находится на палубе и имеет элегантно оформленные апартаменты. Стены покрыты деревянными декоративными панелями. Полы покрыты мозаичной плиткой Минтон, которая дает прохладный приятный эффект в интерьере, – описывала новый пароход газета «London Times». – Двигатели были построены с особым вниманием к экономии топлива и оснащены всеми последними улучшениями для этой цели».

Одним из наиболее значимых событий в истории корабля стало путешествие осенью 1869 года в Египет, где был торжественно открыт Суэцкий канал – «Генерал Коцебу» стал первым пароходом, вошедшим в канал. На борту в числе именитых пассажиров находился художник Иван Айвазовский, которому было официально поручено запечатлеть на полотнах церемонию открытия и сам канал.

16 апреля 1895 года «Генерал Коцебу» вышел из Севастополя в Одессу после ремонта в севастопольском адмиралтействе РОПиТа. В 12 милях от Тарханкутского маяка встречным курсом шел военный пароход «Пендераклия», захваченный во время последней русско-турецкой войны . Его вахтенный офицер в тумане принял огни «Генерала Коцебу» за маяк. «Пендераклия» нанесла сильный удар в носовую часть «Коцебу», сама получив при этом серьезные пробоины. Тем не менее, ее команду удалось спасти практически всех, находившихся на борту пассажирского парохода – погибли 3 матроса и два пассажира, оказавшихся на «Коцебу» случайно.

Сам «Коцебу» затонул, и о нем забыли. Лишь 10 лет назад дайверы обнаружил пароход на глубине 44 метров к западу от Тарханкута. А детальное обследование судна началось только текущим летом.

В большом зале, практически полностью заполненным илом, на одной из стен обнаружили рамки: «Либо иконы, либо картины – трудно сказать. Но то, что это было что-то ценное и красивое, – 100%: они в очень красивой оправе», – говорят участники экспедиции.

Уже высказано предложение: картины принадлежали кисти Айвазовского – он всегда много писал в дороге, и известны другие факты, когда он писал на борту корабля.

Правда, за 30 с лишним лет с момента путешествия художника на «Коцебу», пароход несколько раз капитально ремонтировали и перестраивали, так что к гибели от судна, открывавшего Суэцкий канал, остался только корпус. И версию о картинах Айвазовского в большом зале можно назвать более чем смелой. Но если она вдруг подтвердится, это будет настоящая сенсация.

Впрочем, шансы установить истину малы: по мнению специалистов, останки полотен трогать не целесообразно – их подъем будет стоить очень дорого, а в процесс картины (точнее – то немногое, что от них осталось), скорее всего, будут повреждены.

Симферополь, Лиана Макоба

